2019-01-06T14:12:21+03:00
Здоровье

Эпидемиологическая ситуация в ЛНР стабилизировалась

Этому поспособствовали вакцинация и каникулы в школах
Цесанна АНТОНЕНКО
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В связи с увеличением заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями школьников Луганска пришлось отправить на каникулы на неделю раньше. По словам врачей, это и вакцинация помогли стабилизировать ситуацию в Республике и остановить распространение инфекции.

— Сейчас дети ушли на каникулы, и ситуация по ОРВИ стабилизировалась. На каникулы они ушли до 14 января, и мы считаем, что подъема заболеваемости не будет, — сообщил Луганскому Информационному Центру главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко.

Отметим, что на прошлой неделе эпидемиологический порог по ОРВИ был превышенным, несмотря на то, что к 10 декабря бесплатную вакцинацию от гриппа прошли 25 тысяч жителей Луганска.

Напомним, что школьников Луганска отправили на каникулы 26 декабря 2018 года, а за школьные парты они вернуться 14 января (подробнее).

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