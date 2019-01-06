2019-01-06T13:20:47+03:00
Общество

Спасатели ЛНР освободили из снежного плена 23 человека

Вместе с хозяевами из снежных заторов были освобождены семнадцать машин
Цесанна АНТОНЕНКО
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Резкое ухудшение погодных условий не могло не отразиться на проходимости дорог. В Луганской Народной Республике продолжаются спасательные операции, по освобождению из снежного плена автовладельцев, которые застряли в своих машинах.

— В результате неблагоприятных погодных условий сотрудниками МЧС ЛНР из снежных заносов было извлечено 17 единиц автотранспортных средств, в которых находились 23 человека, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Отметим, что спасательные операции в ЛНР начались ещё прошлыми сутками, когда из снежных заторов было спасено сорок автомобилей и двадцать один автомобиль (подробнее).

Напомним, что в Донецкой Народной Республике ситуация на дорогах стабильна и заторы практически ликвидированы. Исключение составили четыре автомобильные трассы (подробнее).

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