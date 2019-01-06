Спасатели ЛНР освободили из снежного плена 23 человека
Резкое ухудшение погодных условий не могло не отразиться на проходимости дорог. В Луганской Народной Республике продолжаются спасательные операции, по освобождению из снежного плена автовладельцев, которые застряли в своих машинах.
— В результате неблагоприятных погодных условий сотрудниками МЧС ЛНР из снежных заносов было извлечено 17 единиц автотранспортных средств, в которых находились 23 человека, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.
Отметим, что спасательные операции в ЛНР начались ещё прошлыми сутками, когда из снежных заторов было спасено сорок автомобилей и двадцать один автомобиль (подробнее).
Напомним, что в Донецкой Народной Республике ситуация на дорогах стабильна и заторы практически ликвидированы. Исключение составили четыре автомобильные трассы (подробнее).