2019-01-06T12:49:51+03:00
Происшествия

В Мариуполе в многоэтажке на гранате подорвались двое мужчин

ЧП произошло на проспекте Строителей
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Двое мужчин 1985 и 1987 года рождения погибли в результате взрыва гранаты в многоэтажке Мариуполя в ночь с 5 на 6 января. ЧП произошло на проспекте Строителей, в районе супермаркета «АТБ», в квартире на 3-м этаже.

Взрыв был слышен даже мариупольцами, проживающим в отдалении от места происшествия.

Тело одного из погибших с отсутствующей конечностью очевидцами было видно из окна. В воздухе ощущался запах гари, под одним из окон большая лужа крови. Стены в квартире посечены осколками. Очевидцы утверждают, что один из пострадавших просил о помощи из окна.

- На месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, - сообщают в полиции.

По данному факту открыто криминальное производство по части 2 статьи 115 «Умышленное убийство» Криминального кодекса.

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