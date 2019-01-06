Больше 7 тысяч человек в ЛНР остались без света из-за непогоды
Порывистый ветер и сильный снегопад привели к множественным авариям на электросетях Луганской Народной Республики, в результате чего без света остались более семи тысяч человек в шести районах ЛНР.
4 января вследствие неблагоприятных погодных условий произошли аварийные отключения высоковольтных линий в посёлках Жовтневого, Антрацитовского, Краснодонского, Лутугинского, Славяносербского и Свердловского районов.
Ремонтные работы были запланированы на вчерашний день, 5 января, однако о результатах пока не сообщалось.
Напомним, что ухудшение погодных условий привело не только к авариям, но и к заторам на дорогах. За прошедшие сутки освободили из снежного плена 40 человек и 21 автомобиль (подробнее).