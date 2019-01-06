Больше 7 тысяч человек в ЛНР остались без света из-за непогоды

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:34:39+03:00

И-за обрывов линий электропередач и аварий без света остались люди в шести районах Республики

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Порывистый ветер и сильный снегопад привели к множественным авариям на электросетях Луганской Народной Республики, в результате чего без света остались более семи тысяч человек в шести районах ЛНР.

4 января вследствие неблагоприятных погодных условий произошли аварийные отключения высоковольтных линий в посёлках Жовтневого, Антрацитовского, Краснодонского, Лутугинского, Славяносербского и Свердловского районов.

Ремонтные работы были запланированы на вчерашний день, 5 января, однако о результатах пока не сообщалось.

Напомним, что ухудшение погодных условий привело не только к авариям, но и к заторам на дорогах. За прошедшие сутки освободили из снежного плена 40 человек и 21 автомобиль (подробнее).