Ситуация на дорогах ДНР стабильна. Заторов нет

6 Янв. 2019 2019-01-06T11:38:57+03:00

Исключение на данный момент составляют четыре автомобильные трассы в Шахтерском и Старобешевском районах

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Сильный снегопад, который не прекращался весь день 4 января, заметно усложнил ситуацию на дорогах в городах и районах Республики, а также на больших автомобильных трассах. На данный момент заторов на дорогах нет.

— Автодороги государственного и местного значения расчищены, заторов нет, — рассказали в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики

На 06:00 сегодня, 6 января, на территории Донецкой Народной Республики не расчищенными остаются четыре автомобильные трассы в Шахтерском и Старобешевском районах ДНР.

От государственных и коммунальных предприятий на автомобильных дорогах общего пользования сейчас работают 8 единиц техники, 8 человек, на дорогах населенных пунктов привлечено 140 единиц техники, 140 человек.

Напомним, спасатели МЧС ЛНР за сутки освободили из снежного плена 40 человек и 21 автомобиль (подробнее).