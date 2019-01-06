ВСУ обстреляли три посёлка в ДНР
Украинские силовики продолжают ежедневные обстрелы территории ДНР, нарушая тем самым «Рождественское» перемирие и заключённые в Минске договорённости. За минувшие сутки было зафиксировано четыре нарушения режима тишины со стороны украинской армии.
— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Саханка, Жабичево и Васильевка, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
Всего по территории Республики было выпущено 32 единицы различных боеприпасов, среди которых РПГ и СПГ и АГС, снайперское и стрелковое оружие.
На данный момент информация о жертвах или разрушениях не поступала.
Напомним, что с 01:01 29 декабря по донецкому времени в Донбассе установлено «Рождественское» перемирие. Также напомним, что в новогоднюю ночь украинские силовики не обстреливали территорию ДНР.