2019-01-06T07:43:04+03:00
Происшествия

В центре Мариуполя в снегу увязли фуры и грузовик «Новой почты»

Из снежной ловушки грузовые автомобили вытаскивали спасатели
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Спасатели оказали помощь водителю «Новой почты». Фото: ГСЧССпасатели оказали помощь водителю «Новой почты». Фото: ГСЧС
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Из-за обильных снегопадов на трассе под Мариуполем и на территории города водителям грузовых автомобилей понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Служба спасения получила сигнал, что на Запорожском шоссе грузовой автомобиль застрял на скользкий дороге и не смог самостоятельно сдвинуться с места – водителю нужна помощь.

- Спасатели 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Донецкой области, которые прибыли к месту вызова, с помощью троса отбуксировали автомобиль со скользкого отрезка до расчищенной дороги. Водитель смог самостоятельно продолжить движение, - говорится в сообщении.

Спасатели оказали помощь водителям еще двух грузовых автомобилей, в том числе «Новой почты», которые увязли в снегу в Центральном районе Мариуполя.

Вчера, в связи с ухудшением погодных условий, в Мариуполь закрыли въезд для грузовых автомобилей.

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