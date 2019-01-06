В центре Мариуполя в снегу увязли фуры и грузовик «Новой почты»

6 Янв. 2019 2019-01-06T07:43:04+03:00

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Из-за обильных снегопадов на трассе под Мариуполем и на территории города водителям грузовых автомобилей понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Служба спасения получила сигнал, что на Запорожском шоссе грузовой автомобиль застрял на скользкий дороге и не смог самостоятельно сдвинуться с места – водителю нужна помощь.

- Спасатели 3-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Донецкой области, которые прибыли к месту вызова, с помощью троса отбуксировали автомобиль со скользкого отрезка до расчищенной дороги. Водитель смог самостоятельно продолжить движение, - говорится в сообщении.

Спасатели оказали помощь водителям еще двух грузовых автомобилей, в том числе «Новой почты», которые увязли в снегу в Центральном районе Мариуполя.

Вчера, в связи с ухудшением погодных условий, в Мариуполь закрыли въезд для грузовых автомобилей.