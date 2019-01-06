Марочко: ВСУ не сбивали российский беспилотник

6 Янв. 2019 2019-01-06T07:27:17+03:00

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Попытки командования «Операции объединенных сил» распространять в СМИ ложную информацию о якобы сбитом украинскими силами противовоздушной обороны российском беспилотном летательном аппарате демонстрирует некомпетентность должностных лиц ВСУ. Об этом в ЛИЦ заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Украинские СМИ опубликовали информацию об обнаружении в районе Врубовки Попаснянского района обломков якобы ранее сбитого силами противовоздушной обороны Украины российского беспилотного летательного аппарата «Элерон-10».

- Ввиду отсутствия реальных побед в конфликте на Донбассе, а также в рамках очередной пиар-акции командующего «ООС» генерал-лейтенанта Сергея Наева, в подконтрольных СМИ продолжает публиковаться информация, вызывающая, мягко говоря, удивление и сарказм, - подчеркнул Марочко.