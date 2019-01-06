Обстрелы ЛНР: ВСУ из гранатометов обстреляли Калиновку и Лозовое

6 Янв. 2019 2019-01-06T07:17:37+03:00

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ВСУ два раза за прошлые сутки обстреляли передовые рубежи ЛНР. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

ВСУ обстреляли районы сел Калиновка и Лозовое. Они вели огонь из станковых противотанковых гранатометов СПГ, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в Донбассе. ВСУ неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.