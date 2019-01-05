2019-01-05T20:05:38+03:00
Политика

Бойцы ВСУ ранили своих спецназовцев, которых приняли за разведгруппу ДНР

Позже это подали, как ранение от обстрела со стороны ДНР
Никита МАКАРЕНКОВ
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Официальный представитель УНМ ДНР заявил, вчера подготовительные мероприятия противника отмечались в районе Каменке Ясиноватского района, в зоне ответственности 93-й механизированной бригады.

По полученным нами данным от достоверных источников в 93-й бригаде, группой боевиков из состава 3-го полка специального назначения, проводилась рекогносцировка района выполнения предстоящих задач, - заявил представитель. – Определялись пути подхода к нашим позициям и изучалась местность. Накануне командир группы боевиков 3-го полка, майор Бондарович, согласовал с командиром 93-й бригады Клочковым вопросы взаимодействия. Однако, в процессе доведения команды до своих подчиненных на переднем крае, на каком-то этапе произошел сбой. В итоге, боевики на позициях не знали о том, что в их зоне ответственности будут работать горе-профессионалы, которых они называют «спецназовцами».

В итоге украинские спецназовцы были обнаружены своими «коллегами» из 93-й бригады, которые еще не успели отойти от новогоднего суррогата, и приняли их за разведгруппу Народной милиции Республики.

- В результате обстрела боевиками 93-й бригады, командир рекогносцировочной группы Бондарович получил ранение. Позже пропагандисты из штаба оккупационных сил выдали спецназовца Бондаровича как пострадавшего в результате обстрелов с нашей стороны.

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