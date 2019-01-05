2019-01-05T19:57:36+03:00
Политика

Украина пытается сорвать процесс мирного урегулирования конфликта в Донбассе

Об этом заявил официальный представитель УНМ ДНР
Никита МАКАРЕНКОВ
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За сутки количество обстрелов со стороны украинских боевиков увеличилось в два раза. Всего зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня по районам шести населенных пунктов Республики.

- На Горловском направлении военные преступники 58-й мотопехотной бригады подвергли обстрелам из стрелкового оружия поселок шахты имени Гагарина, - отметил официальный представитель УНМ ДНР. - На Донецком направлении боевики 28-й и 93-й механизированных бригад, 57-й мотопехотной бригады и 128-й горно-штурмовой бригады подвергли обстрелам районы населенных пунктов Докучаевск, Крутая балка, Жабичево, Старомихайловка и район аэропорта Донецка.

Сообщается, что жертв среди гражданских и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

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