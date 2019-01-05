От Наева скрывают неукомплектованность частей ВСУ

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:24:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Командование «ООС» скрывает от вышестоящего руководства информацию о некомплекте личного состава в частях ВСУ, которые задействованы в Донбассе.

- По полученной информации от наших источников, в 59-ю бригаду ВСУ прибыла группа офицеров штаба оперативно-тактической группировки «Север». Во время проверки было установлено, что укомплектованность бригады составляет всего 48 процентов, - отметил подполковник Марочко.

Он добавил, что после поздравлений командиром бригады ВСУ офицеров вышестоящего штаба, комиссия в итоговом акте отметила укомплектованность в 85 процентов, о чем и было доложено командующему «ООС» Сергею Наеву.