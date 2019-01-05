2019-01-05T07:21:25+03:00
Происшествия

В Дружковке полицейские спасли молодого человека, пытавшегося свести счеты с жизнью

Мужчина решился на крайний шаг после ссоры с женой
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Самоубийцу чудом удалось спастиСамоубийцу чудом удалось спасти
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На днях в Дружковке наряд полиции смог предотвратить самоубийство, которое хотел совершить 30-летний мужчина, находившийся подшофе, сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Донецкой области.

Информацию о молодом человеке, который стоит с обратной стороны перил моста, полицейские получили от случайного прохожего. Как раз в этот момент поблизости проезжал дежурный отряд стражей порядка. Узнав о случившемся, они направились к месту инцидента. Подбежав к мужчине, полицейские сразу же начали успокаивать его, однако тот вел себя агрессивно и не шел на контакт.

Полицейские поняли, что в любой момент он может сорваться вниз. Тогда один из них применил специальный прием и схватил пьяного за руку. Двое его коллег помогли перетащить самоубийцу через перила.

Позже выяснилось, что свести счеты с жизнью житель Дружковки собирался после ссоры со своей супругой.

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