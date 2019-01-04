ВСУ выпустили по ЛНР больше 120 боеприпасов за неделю

4 Янв. 2019 2019-01-04T18:37:38+03:00

В результате обстрела из стрелкового оружия была повреждена стена пожарной станции в населенном пункте Славяносербск

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Вооружённые силы Украины продолжают нарушать «Рождественское» перемирие и вести ежедневные обстрелы территории ЛНР. За прошедшую неделю было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, за которые по территории Республики выпустили более 120 боеприпасов. Неутешительные итоги недели подвёл и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

— В результате обстрела из стрелкового оружия была повреждена стена пожарной станции в населенном пункте Славяносербск. В подтверждение использования ВСУ вооружения, запрещенного Минскими договоренностями, представителями миссии ОБСЕ была зафиксирована свежая воронка на северной стороне автодороги в двух километрах к юго-западу от населенного пункта Молодежное, — сообщил Михаил Филипоненко.

Под обстрел украинских силовиков попали Лозовое, Веселогоровка, Михайловка, Золотое-5, Донецкий, Желобок, Сокольники, Славяносербск, Смелое и Николаевка.

Жертв среди мирного населения Республики не зафиксировано.

Напомним, что за минувшие сутки украинская армия дважды нарушила режим тишины, обстреляв посёлки Михайловка и Сокольники (подробнее).