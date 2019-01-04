Новогодние праздники прошли в ЛНР без происшествий
Главный праздник зимы остался позади, а впереди ещё Рождество. Подводя итоги новогодних праздников, в Министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики подчеркнули, что они прошли без происшествий.
— Более 120 массовых мероприятий в ЛНР прошли без происшествий, — сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики.
На охрану безопасности и правопорядка в новогодние праздники были брошены силы сотрудники горрайорганов, подразделений УГИБДД, БПС, ОМОН «Беркут» и Конвойной службы МВД ЛНР. Всего больше 650 сотрудников органов правопорядка. При этом перед каждым масштабным мероприятием место его проведения проверялось сотрудниками кинологической и взрывотехнической служб МВД
Напомним, что всего в праздничные дни было проведено более 120 массовых мероприятий.