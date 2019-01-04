2019-01-04T17:50:31+03:00
Общество

Новогодние праздники прошли в ЛНР без происшествий

Перед проведением каждого праздничного мероприятия место его проведения тщательно проверяли кинологи с собаками
Цесанна АНТОНЕНКО
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Главный праздник зимы остался позади, а впереди ещё Рождество. Подводя итоги новогодних праздников, в Министерстве внутренних дел Луганской Народной Республики подчеркнули, что они прошли без происшествий.

— Более 120 массовых мероприятий в ЛНР прошли без происшествий, — сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики.

На охрану безопасности и правопорядка в новогодние праздники были брошены силы сотрудники горрайорганов, подразделений УГИБДД, БПС, ОМОН «Беркут» и Конвойной службы МВД ЛНР. Всего больше 650 сотрудников органов правопорядка. При этом перед каждым масштабным мероприятием место его проведения проверялось сотрудниками кинологической и взрывотехнической служб МВД

Напомним, что всего в праздничные дни было проведено более 120 массовых мероприятий.

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