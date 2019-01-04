2019-01-04T16:43:14+03:00
Общество

В праздничные дни в ДНР 26 водителей лишились прав

Причина – вождение в нетрезвом виде
Цесанна АНТОНЕНКО
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Несмотря на все призывы сотрудников Госавтоинспекции Донецкой Народной Республики не злоупотреблять алкоголем в праздничные дни и не садиться за руль в нетрезвом состоянии, многие водители поступили в точности наоборот, за что и были наказаны.

— В период праздничных выходных с 31 декабря 2018 года по 3 января 2019 года сотрудники ГАИ выявили 237 нарушений ПДД, отстранили от управления транспортными средствами 26 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения, — сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики.

В это же время, по данным МВД, в ДНР произошло 25 дорожно-транспортных происшествий. В результате один человек погиб, девять получили травмы.

Напомним, что в связи с резким ухудшением погодных условий ГАИ Республики в очередной раз призывает пешеходов и водителей быть внимательными на дорогах, без экстренной необходимости предпочтительно не использовать личный транспорт.

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