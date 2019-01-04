Как будет работать почта в ЛНР и ДНР на Рождество
В государственном унитарном предприятии (ГУП) «Почта ЛНР» сообщили, что в субботу, 5 января, отделения связи будут работать в обычном режиме. А 6 и 7 января – выходные дни;
Со вторника, 8 января, отделения почтовой связи вновь перейдут на обычный режим работы.
Государственное предприятие «Почта Донбасса» установило следующий график работы в праздничные дни: 5 и 8 января – в обычном режиме. 6 и 7 января – выходные дни.
Поэтому 8 января, когда у многих жителей будет выходной день, они смогут воспользоваться услугами почты.
Исключения установлены только для ОПС Донецк-125 (КПВВ «Александровка»), ОПС Еленовка-50 (КПВВ «Еленовка»), ОПС Куликово-15 (КПВВ «Октябрь»), ОПС Горловка-50 (КПВВ «Майорск»). В этих отделениях выходными будут все дни в период с 5 по 8 января 2019 года включительно.