Как будет работать почта в ЛНР и ДНР на Рождество

4 Янв. 2019 2019-01-04T15:48:48+03:00

В республиках Донбасса проинформировали о графике работы отделений почтой связи (ОПС)

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В государственном унитарном предприятии (ГУП) «Почта ЛНР» сообщили, что в субботу, 5 января, отделения связи будут работать в обычном режиме. А 6 и 7 января – выходные дни;

Со вторника, 8 января, отделения почтовой связи вновь перейдут на обычный режим работы.

Государственное предприятие «Почта Донбасса» установило следующий график работы в праздничные дни: 5 и 8 января – в обычном режиме. 6 и 7 января – выходные дни.

Поэтому 8 января, когда у многих жителей будет выходной день, они смогут воспользоваться услугами почты.

Исключения установлены только для ОПС Донецк-125 (КПВВ «Александровка»), ОПС Еленовка-50 (КПВВ «Еленовка»), ОПС Куликово-15 (КПВВ «Октябрь»), ОПС Горловка-50 (КПВВ «Майорск»). В этих отделениях выходными будут все дни в период с 5 по 8 января 2019 года включительно.