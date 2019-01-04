Взрыв «Молота» убил двух солдат ВСУ

4 Янв. 2019 2019-01-04T15:26:30+03:00

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Несмотря на «Рождественское» перемирие, некоторые военнослужащие украинской армии по-прежнему стремятся обстреливаться территорию ДНР. Многие при этом находятся в нетрезвом состоянии, что, в комплексе с некачественным вооружением, приводит к жертвам среди солдат Вооружённых сил Украины.

— В районе н.п. Пески в первые дни «рождественского» перемирия боевики 57-й мотопехотной бригады, находившиеся под воздействием изрядной дозы некачественного алкоголя, решили пострелять по населенному пункту Веселое. По уже устоявшейся традиции, миномет «Молот» разорвался, унеся жизни двух украинских боевиков 57-й бригады, еще ДВОЕ получили ранения, — рассказал сегодня, 4 января, заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики, полковник Эдуард Басурин.

Отметим, что, в связи с неоднократными разрывами миномёта «Молот», командование вооружённых формирований Украины формально запретило его использование.

Кроме того, есть вероятность, что командование ВСУ снова умолчит об истинной причине потери бойцов, а спишет их смерти на обстрелы со стороны Народной милиции ДНР.

Напомним, что с введением «Рождественского» перемирия все военнослужащие НМ Республики получили приказ о его обязательном соблюдении. Тем не менее, армия ДНР остаётся в состоянии полной боевой готовности и готова ответить на любую провокацию со стороны Украины.