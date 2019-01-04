ВСУшники занимались рейдерскими захватами, прикрываясь военным положением в Украине

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:49:17+03:00

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Прикрываясь военным положением, украинские военные активно занимались рейдерскими захватами различных объектов. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики, полковник Эдуард Басурин.

- В населенном пункте Чаплинка, Херсонской области, командир 21-го батальона 56-й мотопехотной бригады подполковник Кубайчук вместе с главой районной администрации, реализовали преступную схему и изъяли три объекта недвижимости, принадлежавших юридическим и физическим лицам. «Предприимчивый» комбат Кубайчук, под предлогом размещения личного состава 21-го батальона 56-й бригады, получил эти объекты в собственное пользование на неограниченный срок, - отметил Басурин.

Хоть военное положение на Украине и отменено, за небольшой срок его действия командование ВСУ воспользовались им в корыстных целях в полной мере.