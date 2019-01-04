На минные поля под Авдеевку перебросили 93-ю бригаду ВСУ

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:39:02+03:00

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Командование ВСУ не полностью контролирует замену своих подразделений на передовой. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики, полковник Эдуард Басурин.

- Вооруженные формирования Украины, прибывающие в зону боевых действий, предоставлены сами себе. Убывающие подразделения отказываются безвозмездно передавать своим сменщикам позиции в состоянии, обеспечивающим надежную защиту, - отметил Басурин.

По данным разведки, при смене батальона 92-й механизированной бригады на батальон 93-й механизированной бригады на позициях недалеко от Авдеевки, их командиры не смогли договориться о стоимости формуляров минных полей.

- Теперь подразделения 93-й бригады заняли оборону, не зная, где именно и какие мины установлены. Саперы 93-й бригады приступили к составлению новых формуляров минных полей старым проверенным методом «проб и ошибок». В связи с этим, ожидаем в ближайшее время от штаба украинских оккупационных сил новых «сенсационных» сообщений об очередных потерях в рядах украинских боевиков, произошедших якобы, в результате наших обстрелов в условиях действия «рождественского» перемирия.