2019-01-04T14:22:24+03:00
Политика

За неделю ВСУ 26 раз обстреляли ДНР

В НМ Республики отметили, что со вступлением в силу т.н. «Рождественского» перемирия интенсивность обстрелов заметно снизилась
Цесанна АНТОНЕНКО
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Свои функции по полному прекращению огня на всех направлениях «Рождественское» перемирие пока не выполняет, но интенсивность обстрелов, несмотря на это, заметно снизилась. Итоги прошедшей недели подвёл сегодня, 4 января, заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики, полковник Эдуард Басурин.

— За неделю зафиксировано двадцать шесть фактов нарушения режима прекращения огня украинскими боевиками, — подвёл итог недели Эдуард Басурин.

Обстрелы велись по территории двенадцати населённых пунктов Республики, по котором выпустили четыре мины калибром 120 и 82 мм. Также применялось вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вооружённая агрессия со стороны украинской армии привела к повреждению дома №98 по улице Ленина в Докучаевске. В квартире №12 прострелены окна стрелковым оружием украинской армии.

Напомним, за минувшие сутки было зафиксировано три нарушения режима тишины со стороны украинской армии. Обстрелы велись на всех направлениях (подробнее).

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