За неделю ВСУ 26 раз обстреляли ДНР
Свои функции по полному прекращению огня на всех направлениях «Рождественское» перемирие пока не выполняет, но интенсивность обстрелов, несмотря на это, заметно снизилась. Итоги прошедшей недели подвёл сегодня, 4 января, заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики, полковник Эдуард Басурин.
— За неделю зафиксировано двадцать шесть фактов нарушения режима прекращения огня украинскими боевиками, — подвёл итог недели Эдуард Басурин.
Обстрелы велись по территории двенадцати населённых пунктов Республики, по котором выпустили четыре мины калибром 120 и 82 мм. Также применялось вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вооружённая агрессия со стороны украинской армии привела к повреждению дома №98 по улице Ленина в Докучаевске. В квартире №12 прострелены окна стрелковым оружием украинской армии.
Напомним, за минувшие сутки было зафиксировано три нарушения режима тишины со стороны украинской армии. Обстрелы велись на всех направлениях (подробнее).