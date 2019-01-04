С 2015 года в ДНР было аккредитовано почти 4 500 иностранных журналистов
Международные связи Донецкой Народной Республики продолжают расти и развиваться. Во многом этому способствует частое посещение ДНР иностранных журналистов, которые, вопреки неприязненности Республики международным сообществом, не бояться освещать реальное положение дел в государстве.
— С 2015 года в ДНР аккредитацию получили 4 475 иностранных журналистов из 663 зарубежных средств массовой информации. За четыре года Республику посетили представители 40 стран мира, — рассказали Донецкому Агентству Новостей в пресс-службе Министерства информации ДНР.
В 2018 году в Республике прошли процедуру аккредитации 926 иностранных журналистов из 107 средств массовой информации 20 стран мира. Большая часть этих представителей СМИ работали на территории ДНР в период выборов Главы Республики и депутатов Народного Совета, а также трагических событий, связанных с трагической гибелью Первого Главы ДНР Александра Захарченко.
Между тем, в Донецкой Народной Республике было аккредитовано 6 836 республиканских журналистов из 195 СМИ.
Напомним, что на сегодняшний день в ДНР работает 141 печатное издание, 27 интернет-ресурсов, четыре радио и восемь телевизионных каналов.