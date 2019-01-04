2019-01-04T12:16:52+03:00
Происшествия

Более тысячи человек в Свердловском районе ЛНР остались без света из-за непогоды

Детский сад, школа и частные дома остались без электричества из-за повреждений линии электропередач, которая питала три трансформаторные подстанции
Цесанна АНТОНЕНКО
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Резкое ухудшение погодных условий в Луганской Народной Республике привело к обрыву линий электропередач, в результате чего без электроэнергии остались более тысячи человек в Свердловском районе, а также школа и детский садик.

— В результате повреждения на высоковольтной линии шесть кВ обесточены три трансформаторные подстанции, без энергоснабжения остались (абоненты) в Свердловске по ул. Школьная, Рабочая – всего 728 абонентов, детский сад «Радуга», школа № 3, — рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.

Кроме того, в результате аварийного отключения высоковольтный линии без энергоснабжения остались «Племсовхоз Должанский», КПП «Должанский» (314 абонентов) и поселок Хмельницкий (281 абонент).

Ремонтные работы запланированы на сегодня, 4 января.

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