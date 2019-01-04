2019-01-04T11:13:48+03:00
Происшествия

Пять жителей ЛНР погибли в пожарах за последние десять дней

Ещё пять человек пострадали. Всего было ликвидировано почти пятьдесят возгораний на территории Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новогодние праздники, к сожалению, трагедиям не помеха. За последние десять дней в пожарах на территории Луганской Народной Республики погибли пять мирных жителей, ещё пятеро были ранены.

— С 24 декабря по 2 января в ЛНР ликвидировано 47 пожаров, на которых погибли пять и пострадали пять человек, — рассказали Луганскому Информационному Центру в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.

Отметим, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Напомним, что 27 декабря во время пожара в Луганске погиб 58-летний мужчина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За прошедшую неделю украинские силовики 26 раз обстреляли территорию ДНР
С 2015 года в ДНР было аккредитовано почти 4 500 иностранных журналистов
Более тысячи человек в Свердловском районе ЛНР остались без света из-за непогоды
Вчера ВСУ обстреляли ДНР на всех трёх направлениях
За минувшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию ЛНР
В Донецке мужчина выпал из окна многоэтажки
7 тысяч инвалидов в ДНР бесплатно получили средства реабилитации
Дети-инвалиды из ДНР поехали на Кремлевскую елку
Погода в Донецке 4 января: метель, сильный ветер и заносы
В Донбассе мать избила 6-летнего мальчика и выгнала на мороз
Высшее руководство Украины не знало о провале диверсионной операции ВСУ 28 декабря
«Рождественское перемирие»: ВСУ продолжает наращивать силы вдоль линии разграничения
Офицер ВСУ устроивший с похмелья метание гранат получил ранение