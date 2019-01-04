Пять жителей ЛНР погибли в пожарах за последние десять дней

4 Янв. 2019 2019-01-04T11:13:48+03:00

Ещё пять человек пострадали. Всего было ликвидировано почти пятьдесят возгораний на территории Республики

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Новогодние праздники, к сожалению, трагедиям не помеха. За последние десять дней в пожарах на территории Луганской Народной Республики погибли пять мирных жителей, ещё пятеро были ранены.

— С 24 декабря по 2 января в ЛНР ликвидировано 47 пожаров, на которых погибли пять и пострадали пять человек, — рассказали Луганскому Информационному Центру в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ЛНР.

Отметим, что наиболее частыми причинами пожаров являются неосторожность при курении, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Напомним, что 27 декабря во время пожара в Луганске погиб 58-летний мужчина.