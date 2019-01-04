2019-01-04T10:16:54+03:00
Политика

Вчера ВСУ обстреляли ДНР на всех трёх направлениях

За минувшие сутки было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинские силовики по-прежнему не соблюдают режим прекращения огня. Ситуация на линии соприкосновения остаётся напряжённой. За минувшие сутки было зафиксировано три нарушения режима тишины на всех трёх направлениях.

— В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие посёлки/населённые пункты: Зайцево, Донецк (Вольво-центр) и Коминтерново, — сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

Всего по территории Республики было выпущено 44 единицы различных боеприпасов, среди которых РПГ и СПГ и АГС.

На данный момент информация о жертвах или разрушениях не поступала.

Напомним, что с 01:01 29 декабря по донецкому времени в Донбассе установлено «Рождественское» перемирие. Также напомним, что в новогоднюю ночь украинские силовики не обстреливали территорию ДНР.

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