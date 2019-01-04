2019-01-04T09:35:32+03:00
Политика

За минувшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию ЛНР

Под огонь ВСУ попали посёлки Сокольники и Михайловка
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинская армия «Рождественское» перемирие как не соблюдала, так и не соблюдает. За минувшие сутки, 3 января, вооружённые формирования Украины дважды нарушили установленный с 29 декабря 2018 года режима тишины.

— Под обстрел украинских вооружённых формирований попали позиции Народной милиции ЛНР в районах населённых пунктов Михайловка и Сокольники, — рассказали в Представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

По населённому пункту Михайловка открыли огонь из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия с позиций украинской армии в районе населённого пункта Золотое-4. Обстрел был зафиксирован в 12:20.

Миномётному обстрелу подвергся населённый пункт Сокольники. В 21:35 по нему выпустили 6 мин калибром 120 миллиметров. Обстрел вёлся с позиций украинских силовиков в районе населённого пункта Крумское.

На данный момент информация о жертвах или разрушениях не поступала.

Напомним, что с 01:01 29 декабря по донецкому времени в Донбассе установлено «Рождественское» перемирие.

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