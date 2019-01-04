2019-01-04T09:23:20+03:00
Политика

В Донецке мужчина выпал из окна многоэтажки

А в Макеевке спасатели поднимали упавшую на пол в своей квартире женщину с избыточным весом
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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2 января сотрудники МЧС помогли снять человека с козырька подъезда в доме по улице Куприна в Ленинском районе Донецка. Спасатели через открытое окно лестничной клетки первого этажа вышли на козырек подъезда, положили пострадавшего на носилки и передали сотрудникам «скорой помощи».

- Выпал из окна, – пояснили в пресс-центре МЧС причину, по которой мужчина оказался на козырьке.

Пострадавшего госпитализировали в республиканский травматологический центр в состоянии средней тяжести.

А 3 января спасатели пришли на помощь 81-летней макеевчанке, проживающей в девятиэтажке по улице Гагарина в Советском районе. Женщина с избыточным весом упала на пол и не могла самостоятельно подняться. Сотрудники МЧС через открытое окно на первом этаже попали внутрь квартиры, переложили женщину на кровать, открыли входную дверь изнутри и впустили работников «скорой».

В этот же день жители четырехквартирного дома в Шахтерске остались без крыши над головой и имущества. Пожар вспыхнул в одноэтажном сборно-щитовом доме по улице Школьной в поселке Стожковское. Строение было размером 10×20 м, стены деревянные, обложенные кирпичом, перегородки и перекрытия тоже деревянные. А кровля представляла собой шифер, уложенный на деревянной обрешетке. Огонь уничтожил всю кровлю, все перекрытия, а также мебель и вещи жильцов всех четырех квартир.

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