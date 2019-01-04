2019-01-04T08:18:18+03:00
Политика

7 тысяч инвалидов в ДНР бесплатно получили средства реабилитации

В Республике рассказали об обеспечении в 2018 году протезно-ортопедическими изделиями и средствами передвижения
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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- В ДНР насчитывается более 142 тысяч инвалидов, из них на учете для обеспечения средствами реабилитации состоят более 21 тысячи человек, - рассказала официальному сайту ДНР министр труда и социальной политики Лариса Толстыкина. - Работа Донецкого протезно-ортопедического центра направлена на то, чтобы обеспечить протезно-ортопедическими изделиями и средствами передвижения и малой механизации тех инвалидов, которые в этом нуждаются. Это осуществляется за счет государственного бюджета. Всего в 2018 году более 7 тысяч граждан были обеспечены протезно-ортопедическими средствами на сумму более 99 млн рублей.

В минувшем году было закуплено:

— кресел колесных – 1787 штук на сумму 24,2 млн руб.;

— средств для передвижения и ходьбы, санитарно-гигиенического оснащения – 7776 штук на сумму 13,5 млн руб.;

— столов прикроватных – 710 штук на сумму 3 млн руб.

Впервые были закуплены 625 электронных часов для инвалидов по зрению и 157 шведских стенок для реабилитации инвалидов.

Минсоцполитики создан централизованный банк данных по обеспечению техническими и другими средствами реабилитации инвалидов, детей-инвалидов и других отдельных категорий населения. Этот банк формируется в местных управлениях труда и соцзащиты населения. Он позволяет понять потребность населения в средствах реабилитации, протезно-ортопедических изделиях.

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