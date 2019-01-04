Дети-инвалиды из ДНР поехали на Кремлевскую елку

4 Янв. 2019 2019-01-04T07:37:04+03:00

Дети из опасных районов и их родители проведут в Москве четыре незабываемых дня. Фото: mtspdnr.ru

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Новогоднее чудо подарили воспитанникам центров социальной реабилитации для детей-инвалидов сотрудники Министерства труда и социальной политики ДНР и региональной общественной организации социально–правовой помощи инвалидам «Русичи-центр». Группа детей-инвалидов в количестве 43 человек в сопровождении своих родителей отправились в Москву, чтобы поучаствовать в праздничных мероприятиях и посетить Кремлевскую новогоднюю елку. Все ребята из прифронтовых районов - Горловки, Ясиноватой, Докучаевска, Петровского района Донецка, Новоазовского района, а также из Тореза. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики.

- Мероприятия, которые запланированы в ходе поездки, будут способствовать психологической реабилитации детей-инвалидов, – рассказал сотрудник департамента Минсоцполитики Александр Парадный.