2019-01-04T07:33:25+03:00
Политика

Погода в Донецке 4 января: метель, сильный ветер и заносы

В МЧС Республики объявили штормовое предупреждение
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Сегодня, 4 января, в Донецкой Народной Республике и в Донецке ожидаются сложные погодные условия: снег, мокрый снег, днем сильный, метель, налипание мокрого снега; порывистый ветер 15-20 м/с; на дорогах снежные заносы, накат, гололедица. Об этом сегодня сообщили в МЧС ДНР.

По прогнозам синоптиков ожидается, что в 12 часов пойдет сильный снег и будет продолжаться до самой ночи. Температура воздуха в Донецке будет колебаться от 2 градусов мороза ночью до нуля днем.

А в ЛНР температура воздуха будет колебаться от 6 градусов мороза ночью до 3 градусов выше нуля днем. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах гололедица, усиление ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

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