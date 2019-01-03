В Донбассе мать избила 6-летнего мальчика и выгнала на мороз

3 Янв. 2019 2019-01-03T18:24:04+03:00

В детской больнице, у мальчика обнаружили следы от побоев. Фото: facebook.com/Патрульная полиция Украины

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Идущего ночью по улице 6-летнего мальчика увидел случайный прохожий. Он сразу вызвал на помощь полицейских.

- Экипаж прибыл на вызов и обнаружил ребенка, который очень замерз, - сообщили 2 января в пресс-службе Патрульной полиции Украины. - На улице мальчик оказался потому, что родная мать выгнала его. На просьбы пустить домой она не реагировала, потому что была навеселе. Поэтому мальчик решил пойти в город и заблудился.

Ребенок не смог объяснить полицейским, где его дом. Мальчика отвезли в детскую больницу. Во время осмотра врач обнаружил на теле ребенка многочисленные ушибы и синяки. Мальчик рассказал, что мать избила его резиновым шлангом.

В дальнейшем этим делом будут заниматься сотрудники ювенальной превенции (это подразделение занимается защитой детей от насилия и правонарушениями среди несовершеннолетних. – Авт.) Краматорского отдела полиции.

Пользователи соцсетей бурно обсуждают этот случай.

- Тварь такая! Ее надо саму выгнать в мороз. Стерилизовать таких надо, - считает Оксана.

- И ей наверное поставят «ненадлежащее выполнение родительских обязанностей». Хотя как по мне, это покушение на убийство, - уверена Лидия Голубева.