Высшее руководство Украины не знало о провале диверсионной операции ВСУ 28 декабря

3 Янв. 2019 2019-01-03T17:23:28+03:00

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Высшее военное руководство Украины не знало о том, что ВСУ провалили диверсионную операцию на мариупольском направлении в Донбассе, и о том, что один из солдат попал в плен. Эту информацию скрыло командование Вооруженных сил Украины.

- Вчерашнее сообщение о пленении боевика из 128-й горно-штурмовой бригады нашими защитниками, вызвало, мягко говоря, волнения в штабе оккупационных сил. Все дело в том, что командование этого вооруженного формирования, не уведомило вышестоящий штаб о неудавшейся боевой вылазке боевиков 128-й бригады вечером 28 декабря, - говорит начальник пресс-службы НМ ДНР Даниил Безсонов. - По замыслу начальника штаба бригады подполковника Гончарука, доклад командующему оккупационных сил Наеву, должен был пройти после успешного занятия наших позиций на одном из участков вблизи линии соприкосновения на Мариупольском направлении.

После опубликования нами показаний пленного, украинская сторона подключила все подконтрольные пропагандистские ресурсы, чтобы сделать из него дезертира, несмотря на то, что он выполнял бездумный приказ своего командования.

- Отмечу, что подтверждение пленным боевиком имевшейся у нас информации о готовящемся наступлении 128-й бригады, также взбудоражило украинское командование. Подконтрольные Наеву пропагандисты сразу кинулись оправдывать командование оккупационных сил, якобы никто не куда не собирался наступать, - рассказал Безсонов.