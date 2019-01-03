«Рождественское перемирие»: ВСУ продолжает наращивать силы вдоль линии разграничения

3 Янв. 2019 2019-01-03T17:09:38+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Официальный представитель Народной милиции Андрей Марочко сообщил, что несмотря на относительное затишье, используя «Рождественское перемирие», ВСУ продолжает перегруппировку и наращивание своих сил и средства вдоль линии соприкосновения.

В село Кряковка отмечено прибытие минометного взвода в составе трех расчетов 120-мм минометов «Молот» из состава 10-й горно-штурмовой бригады, - говорит Марочко. - Следует отметить, что использование минометов "Молот" было запрещено в связи с гибелью военнослужащих из-за неоднократных случаев разрыва миномета. Но командование ВСУ игнорирует запреты Порошенко и продолжает применять данный вид оружия.

Андрей Марочко обратился к миссии ОБСЕ с призывом зафиксировать нарушения Украины.

- Обращаем внимание представителей СММ ОБСЕ на размещение ВСУ запрещенного Минскими соглашениями вооружения в данном районе и просим скорректировать маршруты с учетом данной информации при планировании своих патрулей, - сказал он.