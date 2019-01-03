Офицер ВСУ устроивший с похмелья метание гранат получил ранение
Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что в расположении Вооруженных сил Украины в районе Золотого произошел несчастный случай.
- В районе населенного пункта Золотое офицер 54-й бригады вооруженных сил Украины, не отошедший от новогодних праздников, устроил показательные занятия по метанию боевой гранаты, в результате чего получил ранение руки, - рассказал Марочко.
Он отметил, что в зоне проведения так называемой «операции оккупационных сил» в подразделениях вооруженных сил Украины снова имеют место членовредительство и нарушения воинской дисциплины в результате низкого морально-психологического состояния.