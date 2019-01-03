Офицер ВСУ устроивший с похмелья метание гранат получил ранение

3 Янв. 2019 2019-01-03T16:19:06+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что в расположении Вооруженных сил Украины в районе Золотого произошел несчастный случай.

- В районе населенного пункта Золотое офицер 54-й бригады вооруженных сил Украины, не отошедший от новогодних праздников, устроил показательные занятия по метанию боевой гранаты, в результате чего получил ранение руки, - рассказал Марочко.

Он отметил, что в зоне проведения так называемой «операции оккупационных сил» в подразделениях вооруженных сил Украины снова имеют место членовредительство и нарушения воинской дисциплины в результате низкого морально-психологического состояния.