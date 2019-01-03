2019-01-03T16:13:22+03:00
Политика

Погода в Луганске 4 января 2019: гололед, туман и усиление ветра

Сложные погодные условия ждут завтра ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Завтра в Луганске и Луганской Народной республике ожидаются сложные погодные условия. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

По прогнозу синоптиков будет туман (видимость менее 500 метров), гололедные отложения и усиление ветра.

- Утром, днем 4 января в Луганске и по территории ЛНР ожидаются сложные погодные условия: сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с, на дорогах гололедица, - говорится в сообщении.

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