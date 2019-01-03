2019-01-03T15:04:08+03:00
Политика

Украинские солдаты вынуждены сами добывать себе еду: ловят диких животных и воруют у местного населения

Об этом НМ ДНР рассказал взятый в плен украинский солдат
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Со слов пленного, его командиры вполне серьезно рассматривают вариант задействования личного состава и военной техники бригады для силового подавления массовых акций со стороны венгров, проживающих на Закарпатье, и он сам не раз был свидетелем подобных высказываний. Об этом сообщили в НМ ДНР.

- В частности, среди военнослужащих бригады ходят слухи о том, что в город Берегово, где проживает одна из самых больших венгерских общин, планируется переброска батальона 128-й бригады именно для этих целей, говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве рассказали, что Порошенко и пропагандистские украинские СМИ пускают пыль в глаза своим гражданам, рассказывая об улучшении обеспечения армии.

- На деле, как рассказал пленный, обеспечение продуктами питания и обмундированием находится на крайне низком уровне, - рассказывают в оборонном ведомстве ДНР. - Украинские боевики вынуждены сами добывать себе еду, ловят диких животных, нередки и случаи мародерства и воровства у местного населения.

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