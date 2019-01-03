2019-01-03T14:02:44+03:00
Политика

Украина обстреляла Республику на горловском, мариупольском и донецком направлениях

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Вооруженные силы Украины сегодня утром обстреляли из гранатометов различных типов территорию ДНР на трех направлениях – горловском, мариупольском и донецком. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

-В 11:15 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению от населенного пункта Пески к городу Донецк («Вольво-Центр»), выпущено 10 гранат из СПГ, - заявили в представительстве.

В 9:50 обстрелу с позиций силовиков Киева подвергся поселок Зайцево на северной окраине Горловки.

- В его направлении было произведено 29 выстрелов из АГС-17. Чуть позже, в 9:55, был также зафиксирован обстрел по направлению села Коминтерново, которое располагается в Новоазовском районе на юге ДНР, в этом случае противник произвел пять выстрелов из СПГ-9, - сообщили в СЦКК.

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