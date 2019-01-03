2019-01-03T13:34:47+03:00
Политика

Взятый в плен 28 декабря солдат ВСУ: рисковать своей жизнью за интересы олигархов никто не собирается

Две группы украинских боевиков численностью по 12-14 человек каждая, попытались скрытно подойти к позициям ДНР, но вышли на свое же минное поле
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В Народной милиции ДНР рассказали, что в ходе предварительного опроса, взятого в плен 28 декабря, украинского солдата выяснились интересные факты.

- Боевик поведал много интересного о том, каким образом военкоматы выполняют планы по комплектованию «добровольцами» бригад, направляемых в зону боевых действий, а также о низком морально-психологическом состоянии военнослужащих на передовой, - говорят в НМ ДНР. - Военкомы с полицией отлавливают граждан призывного возраста, следователи возбуждают сфабрикованные уголовные дела по надуманным фактам. После этого задержанные ставятся перед выбором – сесть в тюрьму или отправиться «добровольцем-контрактником» защищать режим Порошенко.

Находясь в зоне боевых действий, командиры бригад и батальонов отдают своих подчиненных в «эксплуатацию» на предприятия и фермы в качестве низкооплачиваемой рабочей силы. Все заработанные ими деньги, рабовладельцы-командиры забирают себе.

- Такой бизнес весьма распространен во всех подразделениях 128-й бригады. Подрабатывающим таким образом в тылу боевикам, их командиры «закрывают» суточные боевые выплаты. Тех боевиков, которые не справляются с этой работой, в качестве наказания отправляют на передовые позиции, где прекращают им дополнительные выплаты. В общем, как говорится, кому война, кому мать родна! – рассказали в оборонном ведомстве Республики.

Пленный также подтвердил факты проведения намеренных огневых провокаций, которые осуществляют украинские войска.

- Он рассказал, что подавляющее большинство его сослуживцев прибыло в зону конфликта с одной целью – отсидеть положенный срок в окопе, заработать немного денег и скорее вернуться домой. По его словам, рисковать своей жизнью за интересы олигархов никто не собирается, - рассказали в Народной милиции.

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