Новый председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак скоро приедет в Донбасс
Лайчак анонсировал свой визит ещё в декабре
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1 января Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак стал главой ОБСЕ. Не успев приступить к работе, он сразу же решил ехать в Донбасс. Свою первую поездку в зону конфликта в качестве главы ОБСЕ он анонсировал ещё в декабре 2018 года.
Глава МИД Украины Павел Климкин написал у себя в Twitter, что визит Лайчака состоится уже через две недели.
- Буду рад приветствовать Мирослава в Украине уже через две недели, поедем вместе на Донбасс, - написал Климкин на своей странице.
Интересно, этот представитель мониторинговой миссии также будет закрывать глаза на преступления Украины? Не зря Климкин приступил обхаживать Лайчака?