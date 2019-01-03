Новый председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак скоро приедет в Донбасс

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:46:02+03:00

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1 января Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак стал главой ОБСЕ. Не успев приступить к работе, он сразу же решил ехать в Донбасс. Свою первую поездку в зону конфликта в качестве главы ОБСЕ он анонсировал ещё в декабре 2018 года.

Глава МИД Украины Павел Климкин написал у себя в Twitter, что визит Лайчака состоится уже через две недели.

- Буду рад приветствовать Мирослава в Украине уже через две недели, поедем вместе на Донбасс, - написал Климкин на своей странице.

Интересно, этот представитель мониторинговой миссии также будет закрывать глаза на преступления Украины? Не зря Климкин приступил обхаживать Лайчака?