Рождественские гуляния: что ждёт дончан 7 января?
В администрации города уточнили, что праздничную атмосферу дополнят тематические фотозоны.
- Ещё будет рождественская ярмарка, где можно будет отведать традиционные блюда, кондитерские изделия, ароматную выпечку, приобрести изысканные украшения, сувениры, оригинальные подарки ручной работы и принять участие в творческих мастерских, - говорят в мэрии.
Маленькие гости смогут поиграть с мультипликационными героями из русских сказок. На главной сцене столицы будет концерт творческих коллективов Донецка.
- А кульминацией праздника станет зажигательное выступление народного ансамбля песни и танца «Околица» Донецкой государственной академической филармонии, - добавили в столичной администрации.