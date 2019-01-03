2019-01-03T12:34:00+03:00
Политика

Рождественские гуляния: что ждёт дончан 7 января?

На площади Ленина жителей и гостей столицы будут встречать коллективы со звонкой гармошкой, которые исполнят щедровки и колядки
Никита МАКАРЕНКОВ
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В администрации города уточнили, что праздничную атмосферу дополнят тематические фотозоны.

- Ещё будет рождественская ярмарка, где можно будет отведать традиционные блюда, кондитерские изделия, ароматную выпечку, приобрести изысканные украшения, сувениры, оригинальные подарки ручной работы и принять участие в творческих мастерских, - говорят в мэрии.

Маленькие гости смогут поиграть с мультипликационными героями из русских сказок. На главной сцене столицы будет концерт творческих коллективов Донецка.

- А кульминацией праздника станет зажигательное выступление народного ансамбля песни и танца «Околица» Донецкой государственной академической филармонии, - добавили в столичной администрации.

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