2019-01-03T12:11:56+03:00
Политика

В Украине готовят повторный ввод военного положения

Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко заявил, что президент Украины Петро Порошенко при поддержке западных кураторов готовит повторное введение режима военного положения в стране

- Порошенко по указанию своих кураторов готовит очередную провокацию для повторного ввода военного положения с целью отсрочки выборов и повышения рейтинга за счет отражения вымышленной «российской агрессии», - сказал он.

Марочко отметил, что так называемые западные партнеры Украины в 2019 году продолжат спонсировать братоубийственную войну на Донбассе.

- Директор Евразийского центра «Атлантического совета» (Atlantic Council) и экс-посол США в Украине Джон Хербст сделал заявление о готовности Вашингтона уже в ближайшее время предоставить Украине очередную партию оружия, - подчеркнул официальный представитель Народной милиции ЛНР.

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