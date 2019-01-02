В Доброполье из храма украли мощи святого Георгия Победоносца

2 Янв. 2019 2019-01-02T21:00:33+03:00

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Днем 31 декабря двери Свято-Покровского храма в Доброполье были открыты для молящихся прихожан целый день. Среди них находился и злоумышленник, сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Он смог незаметно вынести из храма деревянную шкатулку. В ней хранилась металлическая звезда, которую обрамляли разноцветные камни. В центре звезды находились частицы мощей святого Георгия Победоносца. Многие православные верующие приезжали в храм, чтобы прикоснуться к ним. Считается, что обладающие целительной силой мощи исцеляют от многих недугов.

В день, когда шкатулка с реликвией пропала, на ноги была поставлена вся полиция города. Злоумышленника нашли через два часа. Им оказался 28-летний безработный, неравнодушный к алкоголю. После следственных мероприятий реликвию возвратили в храм.