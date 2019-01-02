Около 700 детей из четырёх городов посетили большую новогоднюю ёлку Главы ДНР

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:29:57+03:00

В донецкой муздраме детей ждало представление «Снежная Королева» и сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки

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Традиционная ежегодная ёлка Главы Донецкой Народной Республики продолжает радовать детвору из разных городов ДНР. Сегодня, 2 января, муздраму посетило около семисот детей из четырёх городов Республики. Об этом Донецкому Агентству Новостей сообщили в пресс-службе донецкого музыкально-драматического театра.

— Сегодня в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре им. Бровуна состоялось праздничное мероприятие. На большой новогодней елке Главы ДНР Дениса Пушилина собрались около 700 детей из Донецка, Макеевки, Горловки и Тореза, — рассказали ДАН в пресс-службе муздрамы.

Ребята посмотрели постановку детского спектакля «Снежная Королева» и получили сладкие новогодние подарки.

Завтра, 3 января, состоится такое же представление. Ожидается, что его также посетит около семисот детей из разных городов ДНР.

Напомним, что большая новогодняя елка Главы ДНР Дениса Пушилина открылась 24 декабря 2018 года.