2019-01-02T18:29:57+03:00
Общество

Около 700 детей из четырёх городов посетили большую новогоднюю ёлку Главы ДНР

В донецкой муздраме детей ждало представление «Снежная Королева» и сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Традиционная ежегодная ёлка Главы Донецкой Народной Республики продолжает радовать детвору из разных городов ДНР. Сегодня, 2 января, муздраму посетило около семисот детей из четырёх городов Республики. Об этом Донецкому Агентству Новостей сообщили в пресс-службе донецкого музыкально-драматического театра.

— Сегодня в Донецком государственном академическом музыкально-драматическом театре им. Бровуна состоялось праздничное мероприятие. На большой новогодней елке Главы ДНР Дениса Пушилина собрались около 700 детей из Донецка, Макеевки, Горловки и Тореза, — рассказали ДАН в пресс-службе муздрамы.

Ребята посмотрели постановку детского спектакля «Снежная Королева» и получили сладкие новогодние подарки.

Завтра, 3 января, состоится такое же представление. Ожидается, что его также посетит около семисот детей из разных городов ДНР.

Напомним, что большая новогодняя елка Главы ДНР Дениса Пушилина открылась 24 декабря 2018 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24