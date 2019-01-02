В Мариуполе школьники получили условный срок за кражу портфеля

2 Янв. 2019 2019-01-02T18:32:52+03:00

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Недавно в Мариуполе суд вынес приговор двум несовершеннолетним за то, что те украли портфель. Об этом сообщает мариупольский сайт со ссылкой на реестр судебных решений.

- В Ильичевском суде состоялось слушание по делу двух несовершеннолетних, которые украли портфель со школьного стадиона, - говорится на сайте.

В краденном портфеле был мобильный телефон со сломанной картой памяти. Общая сумма убытков потерпевшему школьнику составила 2 269 гривен.

На судебном слушании обвиняемые вину признали и просили строго их не наказывать. Их признали виновными по статье 186 части 2 (групповой грабеж) и назначили по году условного срока.