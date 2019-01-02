НМ ДНР: Порошенко готовит очередную провокацию для повторного ввода военного положения

2 Янв. 2019 2019-01-02T17:34:34+03:00

Андрей Марочко выразил мнение о том, что так называемые западные партнеры Украины в 2019 году продолжат спонсировать братоубийственную войну на Донбассе

Изменить размер текста: A A

Народная милиция ЛНР готовится к новым провокациям, считая, что это продиктовано желанием действующего Президента Украины Петра Порошенко отсрочить выборы и поднять свой рейтинг. Такой мнение высказал сегодня, 2 января, официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики подполковник Андрей Марочко.

— Порошенко готовит очередную провокацию для повторного ввода военного положения с целью отсрочки выборов и повышения рейтинга за счет отражения вымышленной «российской агрессии». Так называемые западные партнеры Украины в 2019 году продолжат спонсировать братоубийственную войну на Донбассе, — заявил Андрей Марочко.

Этими словами подполковник прокомментировал заявление Директора Евразийского центра «Атлантического совета» (Atlantic Council) и экс-посола США в Украине Джона Хербста о готовности Вашингтона уже в ближайшее время предоставить Украине очередную партию оружия.

Напомним, что военное положение было введено в десяти областях Украины на тридцать дней и прекратило своё действие 26 декабря.