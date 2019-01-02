В Дружковке за прошлый год новорожденных почти в три раза меньше, чем умерших

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:07:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Смертность в Дружковке почти в три раза превысила рождаемость. Об этом во время представления проекта программы социального и экономического развития на сессии заявил городской голова Валерий Гнатенко.

По его словам, за 2018 год в городе родилось 309 детей. При этом умерших разных возрастов насчитывается 892 человека. Стремительно повышать уровень рождаемости в Дружковке молодые семьи не спешат, утверждая, что появление второго-третьего ребенка в связи с положением в стране крайне дорого.

По подсчетам, сейчас в Дружковке проживет более 70 тысяч человек. К общему числу горожан приравнивают и временно перемещенных лиц, которые выбрали Дружковку в качестве постоянно места проживания. Их насчитывается 11 483 человека, из них 1588 – дети.