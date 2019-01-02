Обстрел Докучаевска вчера вёлся боевиками 128-й бригады ВСУ

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:34:08+03:00

Приказ на обстрел мирного города был отдан командиром бригады Сергеем Собко

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Вчера, 1 января, в половине шестого вечера украинские силовики впервые в новом году нарушили «Рождественское» перемирие, обстреляв мирный Докучаевск. Огонь по городу открыли силовики 128-й горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины. Об этом сегодня, 2 января, рассказал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

— Боевики 128-й горно-штурмовой бригады, возглавляемой военным преступником (Сергеем) Собко, не желая соблюдать «рождественское» перемирие, утвержденное Контактной группой, обстреляли из крупнокалиберных пулеметов Докучаевск, — сообщил Эдуард Басурин.

В результате обстрела ы жилом доме по улице Ленина были повреждены окна квартиры №12. К счастью жертв среди мирного населения города удалось избежать.

Напомним, что по всей остальной линии соприкосновения тишина соблюдается обеими сторонами.