Обстрел Докучаевска вчера вёлся боевиками 128-й бригады ВСУ
Вчера, 1 января, в половине шестого вечера украинские силовики впервые в новом году нарушили «Рождественское» перемирие, обстреляв мирный Докучаевск. Огонь по городу открыли силовики 128-й горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины. Об этом сегодня, 2 января, рассказал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
— Боевики 128-й горно-штурмовой бригады, возглавляемой военным преступником (Сергеем) Собко, не желая соблюдать «рождественское» перемирие, утвержденное Контактной группой, обстреляли из крупнокалиберных пулеметов Докучаевск, — сообщил Эдуард Басурин.
В результате обстрела ы жилом доме по улице Ленина были повреждены окна квартиры №12. К счастью жертв среди мирного населения города удалось избежать.
Напомним, что по всей остальной линии соприкосновения тишина соблюдается обеими сторонами.