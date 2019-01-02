Итоги 2018 года: было уничтожено более полусотни беспилотников ВСУ

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:49:18+03:00

Народная милиция Республики тоже подводит итоги 2018 года. За четыре года войны ПВО ДНР уничтожили 300 украинских беспилотников

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Сегодня, 2 января, в Народной милиции ДНР подвели некоторые итоги 2018 года. В частности, в пресс-службе оборонного ведомства Донецкому Агентству Новостей сообщили о количестве сбитых за годы войны беспилотных летательных аппаратах украинской армии.

— С 2015 года нашими подразделениями было обнаружено и уничтожено 300 беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины (ВФУ), — сообщили ДАН в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

За 2018 год, по информации оборонного ведомства ДНР, было обнаружено и уничтожено более полусотни беспилотных летательных аппаратов, некоторые из которых были оснащены зажигательными снарядами.

Отметим, что в минувшем году Украина неоднократно прибегала к использованию боевых беспилотников, некоторые из которых достигли цели. В частности, 29 октября 2018 года украинская армия обстреляла зажигательными снарядами мирные дома Старомихайловки. На место происшествия немедленно отправились пожарные расчёты МЧС Республики, по которым также был открыт огонь со стороны украинских силовиков (подробнее).

Напомним, что использование беспилотных летательных аппаратов запрещено минскими соглашениями. Несмотря на это по подсчётам «КП» за 2018 год украинская армия использовала 24 ударных беспилотника.