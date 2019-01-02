2019-01-02T13:49:18+03:00
Политика

Итоги 2018 года: было уничтожено более полусотни беспилотников ВСУ

Народная милиция Республики тоже подводит итоги 2018 года. За четыре года войны ПВО ДНР уничтожили 300 украинских беспилотников
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 2 января, в Народной милиции ДНР подвели некоторые итоги 2018 года. В частности, в пресс-службе оборонного ведомства Донецкому Агентству Новостей сообщили о количестве сбитых за годы войны беспилотных летательных аппаратах украинской армии.

— С 2015 года нашими подразделениями было обнаружено и уничтожено 300 беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины (ВФУ), — сообщили ДАН в пресс-службе Народной милиции Донецкой Народной Республики.

За 2018 год, по информации оборонного ведомства ДНР, было обнаружено и уничтожено более полусотни беспилотных летательных аппаратов, некоторые из которых были оснащены зажигательными снарядами.

Отметим, что в минувшем году Украина неоднократно прибегала к использованию боевых беспилотников, некоторые из которых достигли цели. В частности, 29 октября 2018 года украинская армия обстреляла зажигательными снарядами мирные дома Старомихайловки. На место происшествия немедленно отправились пожарные расчёты МЧС Республики, по которым также был открыт огонь со стороны украинских силовиков (подробнее).

Напомним, что использование беспилотных летательных аппаратов запрещено минскими соглашениями. Несмотря на это по подсчётам «КП» за 2018 год украинская армия использовала 24 ударных беспилотника.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обстрел Докучаевска вчера вёлся боевиками 128-й бригады ВСУ
Подрыв железнодорожного моста в Донецке: ремонтно-восстановительные работы завершены
1 января в Донецке подорвали опору железнодорожного моста
В Константиновке за прошлый год родилось рекордно мало малышей
В Славянске молодая мама разбила градусник и вызвала спасателей
В Краматорске состоялся забег Санта-Клаусов
Итоги 2018 года: более 110 трамваем и троллейбусов было отремонтировано в ДНР
В Новом Году ВСУ один раз обстреляли ДНР. Повреждён дом в Докучаевске
В Мариуполе подорожает коммуналка и проезд в транспорте
Обстрелы ЛНР: ВСУ открыли огонь из стрелкового оружия по Золотому-5
Закупка коммунальной спецтехники, или Как расчищают улицы от снега в ДНР
Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова: еще больше побед и достижений ждут нас впереди
Новый год 2018-2019 в Луганске: заплыв в проруби, хоровод с Дедом Морозом и праздничный кулеш
Пьяные нацисты отметили юбилея Бандеры обстрелами
Бойцы ВСУ «отметили» Новый год пальбой по ЛНР
ВСУ обстреляли Докучаевск, поврежден жилой дом
Главная елка Донецка 2018-2019 названа в числе лучших елок мира
В новогоднюю ночь Украина не обстреливала Донбасс
Луганские моржи устроили босоногий забег
Наев отметил день рождения Бандеры усилением блокпостов
За три года в ДНР восстановлено десять мостов и путепроводов, разрушенных боевыми действиями
Погода в Донецке: первый день нового года будет облачным и морозным