Подрыв железнодорожного моста в Донецке: ремонтно-восстановительные работы завершены

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:28:44+03:00

Личности тех, кто совершил подрыв железнодорожного моста в Донецке пока не установлены

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1 января 2019 года неизвестными лицами был осуществлён подрыв железнодорожного моста в Донецке. Сотрудники МЧС ДНР оперативно приступили к ликвидации последствий взрыва и укреплению опор моста, чтобы не допустить его разрушения.

— Для предотвращения возможного обрушения моста, осуществлена загрузка, транспортирование и установка 3-х фундаментных стаканов, 1-й железобетонной опоры, 8-и фундаментных блоков, в межопорное пространство уложено 106 шпал, — сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики

Ремонтно-восстановительные работы были завершены силами МЧС Республики уже в 06:30 этого утра, 2 января.

Известно, что над сохранением стойкости моста и восстановлением повреждённой взрывом опоры работали 35 человек, было использовано 8 единиц специальной техники, а ход ремонтных работ контролировал лично Министр МЧС ДНР, генерал-лейтенант службы гражданской защиты Алексей Кострубицкий.

Напомним, что вчера, 1 января, была взорвана одна из опор железнодорожного моста в Пролетарском районе Донецка (подробнее).