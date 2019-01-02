2019-01-02T12:16:35+03:00
Происшествия

1 января в Донецке подорвали опору железнодорожного моста

Пострадавших или погибших нет
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: МЧС ДНРФОТО: МЧС ДНР
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Новый Год преподносит Донецкой Народной Республике неприятные сюрпризы. В первый же день 2019 года, 1 января, в одном из районов столицы была взорвана опора железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь.

— Погибших и пострадавших нет. С 15:02 01 января движение железнодорожного транспорта по данному перегону было остановлено. С 16:33 01 января движение автомобильного транспорта по объездной автомобильной дороге по аварийному участку остановлено. На место происшествия прибыл лично Министр МЧС ДНР, генерал-лейтенант службы гражданской защиты Алексей Кострубицкий, — сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики

Взрыв произошёл в Пролетарском районе Донецка на железнодорожном перегоне Чумаково-Ларино, 27 км. Кто и как заложил взрывчатку в столице Республики пока не известно.

Напомним, что утром 28 декабря 2018 года работник государственного предприятия «Донецкая железная дорога» предотвратил диверсию на одном из путепроводов в ДНР, обнаружив там взрывное устройство (подробнее).

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